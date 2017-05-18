Богатейшие люди планеты за день потеряли $35 млрд из-за Трампа

Мировые фондовые рынки крайне негативно отреагировали на политическую нестабильность в США

В среду самые богатые люди мира стали беднее на 35 млрд долларов на фоне политической нестабильности в США, которая потрясла мировые фондовые рынки.

Самый богатый человек на планете Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 86,8 млрд долларов, потерял 1 млрд долларов в результате падения акций Microsoft Corp. на 2,8% — самое значительное падение за год.

Акции Amazon подешевели на 2,2%, в результате чего сооснователь компании Джефф Безос обеднел на 1,7 млрд долларов.

Предприниматель Амансио Ортега к вечеру среды недосчитался 355 млн долларов.

Больше других пострадал основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, который потерял 2 млрд долларов на фоне падения акций Facebook на 3,3%. Цукерберг — пятый самый богатый человек на Земле с состоянием 62,3 млрд долларов.

Мировые фондовые рынки крайне негативно отреагировали на политическую нестабильность в США — президент Дональд Трамп продолжает налаживать связи с Россией, а также Трамп на днях внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Рынки продемонстрировали самое резкое снижение с сентября 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что основатель Alibaba снова стал богатейшим человеком Китая. Состояние Джека Ма увеличилось после того, как акции Alibaba подорожали почти на треть на фоне роста прибыли компании.

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По материалам bloomberg.com