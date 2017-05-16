Основатель Alibaba снова стал богатейшим человеком Китая

Джек Ма, основатель гиганта интернет-коммерции Alibaba, занял первое место среди китайцев в рейтинге Forbes

По подсчетам Forbes, глава Alibaba Group опередил председателя строительной компании Wanda Group Ван Цзяньлиня стал самым богатым человеком в стране.

По состоянию на 12 мая 2017 года богатство Ма оценивалось в 30,9 млрд долл, а Цзяньлиня, занимающего теперь второе место в рейтинге, 30,7 млрд долл.

Состояние Джека Ма увеличилось после того, как акции Alibaba подорожали почти на треть на фоне роста прибыли компании. В пятницу торги на Нью-Йоркской бирже закрылись на отметке $120. При том, что в 2016 году стоимость акций порой опускалась ниже $70. Их крупнейшими владельцами являются SoftBank Group (32%) и Yahoo (15%).

Первое место в рейтинге богатейший людей Китая уже на протяжении нескольких лет занимает либо Джек Ма, либо Ван Цзяньлинь. Однако теперь, после скачка стоимости акций компании Tencent Holdings, которая управляет популярной в Китае онлайн-платформой обмена сообщениями WeChat, рейтинг может возглавить новый лидер. Состояние председателя правления Tencent — Ма Хуатенга уже достигло 29,7 млрд долл.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba сделала еще одно приобретение в Азии . Финансовое подразделение компании, Ant Financial, поглотит платежную онлайн платформу HelloPay и переименует ее в AliPay.

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