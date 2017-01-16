Богатые становятся богаче: названа сумма, которой владеют богатейшие люди

Неравенство продолжает оставаться крайне острой проблемой для нашего общества и даже усугубляется

Восемь богатейших людей планеты сейчас владеют таким же состоянием, как и самые бедные 3,6 млрд человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной организации Oxfam International.

В число восьми самых богатых людей входят Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Карлос Слим, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Амансио Ортега, Ларри Эллисон и Майкл Блумберг. Их общее состояние оценивается в 426 млрд долларов.

Также, в отчете Oxfam говорится о том, что самые богатые люди мира (1%) владеют большим состоянием, чем остальное население планеты начиная с 2015 года. В США 1% богачей владеют 42% всего состояния.

Также, согласно Oxfam, семь из 10 людей живут в странах, где проблема неравенства стала еще более острой за последние 30 лет.

В том, что касается распределения богатства присутствует и гендерное неравенство: из 1,810 миллиардеров по всему миру 89% — это мужчины.

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Ранее сообщалось о том, что названа самая богатая нация в мире.

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По материалам cnn.com