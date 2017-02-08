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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Больше, чем в США: онлайн-продажи в Китае выросли на четверть

08.02.2017 12:13

Уже сегодня 15% всей торговли в Китае сосредоточено в онлайне

онлайн-продажи в Китае

Китай наращивает объемы онлайн-торговли Фото: mckinsey.com

Объем онлайн-торговли в Китае в 2016 году увеличился на четверть (26,2%) по сравнению с 2015. Так, в прошлом году рынок достиг $752 млрд. А темпы роста в 2,5 раза превысили скорость развития других отраслей торговли.

Для сравнения, в США по итогам 2016 года прогнозируют увеличение рынка e-commerce до $393 млрд.

Какие продукты стали чаще продаваться онлайн в Китае (по сравнению с 2015):

28,5% — рост онлайн-продаж продуктов питания

18,1% — рост продаж одежды

28,8% — другие товары

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Фабрика мира или гипермаркет онлайн: каким будет Китай к 2020? Такой вопрос актуален в связи с впечатляющими темпами роста e-commerce. В китайском Министерстве торговли заявляют, что объемы онлайн-продаж достигнут 40 трлн юаней ($5,8 трлн) к 2020 году.

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По материалам: Oborot

Рубрики: МирНовостиЭлектронная коммерция

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