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Большинство американцев хранят информацию по платежным картам онлайн

02.06.2017 12:10

Около 10% онлайн-потребителей в США утверждают, что информация по их картам всегда хранится онлайн, независимо от того, на каком сайте они отовариваются

Информация по платежным картам онлайн

Большинство американцев хранят информацию по платежным картам онлайн. Фото: cisi.org

Большинство американцев хранят информацию по своим кредитным и дебетовым картам онлайн и опасения касательно кибермошенничества этому не помеха. Согласно недавно проведенному исследованию, в котором приняли участие 1,002 человек, два из трех онлайн-потребителя в США хранят информацию по платежным картам хотя бы в одном мобильном приложении или веб-сайте для совершения покупок.

Около 10% утверждают, что информация всегда хранится онлайн, независимо от того, на каком сайте они отовариваются. Если экстраполировать эти данные на все население США, получится, что 94 млн американцев позволяют онлайн-ритейлерам хранить информацию по их платежным картам.

Среди других результатов исследования:

— Чем младше потребитель, тем выше вероятность того, что он совершал покупки в интернете. 76% миллениалов, 65% представителей поколения X, 55% бэби-бумеров и 26% представителей молчаливого поколения (Silent Generation) использовали веб-сайт или мобильное приложение для приобретения товаров.

— Чем больше заработок, тем потребитель более склонен отовариваться в интернете. Семьи, доход которых достигает 75 тыс долларов в год, более склонны совершать покупки онлайн, чем семьи с доходом ниже 30 тыс долларов. К тому же, чаще онлайн-покупки совершают люди с высшим образованием.

— Среди расовых групп латиноамериканцы наименее склонны к совершению покупок онлайн. 57% из них никогда не использовали интернет или мобильные приложения для покупки товаров. Показатель по белому населению и афроамерканцам 33% и 48% соответственно.

— Семьи с детьми более склонны отовариваться онлайн — 70% против 58%.

— Самые популярные категории товаров среди онлайн-потребителей в США это электроника (33%), одежа, обувь и аксессуары (22%), мебель (6%) и продукты питания (4%).

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Ранее сообщалось о том, что за год количество чиповых карт Visa в США увеличилось на 164%. Количество транзакций с чиповыми картами Visa, совершенных потребителями в США, впервые превысило 1 млрд 1 марта 2017 года. Показатель вырос на 330% по сравнению с прошлым годом.

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По материалам paymentscardsandmobile.com

Рубрики: БезопасностьНовостиСШАЭлектронная коммерция

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