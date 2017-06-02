Большинство американцев хранят информацию по платежным картам онлайн

Около 10% онлайн-потребителей в США утверждают, что информация по их картам всегда хранится онлайн, независимо от того, на каком сайте они отовариваются

Большинство американцев хранят информацию по своим кредитным и дебетовым картам онлайн и опасения касательно кибермошенничества этому не помеха. Согласно недавно проведенному исследованию, в котором приняли участие 1,002 человек, два из трех онлайн-потребителя в США хранят информацию по платежным картам хотя бы в одном мобильном приложении или веб-сайте для совершения покупок.

Около 10% утверждают, что информация всегда хранится онлайн, независимо от того, на каком сайте они отовариваются. Если экстраполировать эти данные на все население США, получится, что 94 млн американцев позволяют онлайн-ритейлерам хранить информацию по их платежным картам.

Среди других результатов исследования:

— Чем младше потребитель, тем выше вероятность того, что он совершал покупки в интернете. 76% миллениалов, 65% представителей поколения X, 55% бэби-бумеров и 26% представителей молчаливого поколения (Silent Generation) использовали веб-сайт или мобильное приложение для приобретения товаров.

— Чем больше заработок, тем потребитель более склонен отовариваться в интернете. Семьи, доход которых достигает 75 тыс долларов в год, более склонны совершать покупки онлайн, чем семьи с доходом ниже 30 тыс долларов. К тому же, чаще онлайн-покупки совершают люди с высшим образованием.

— Среди расовых групп латиноамериканцы наименее склонны к совершению покупок онлайн. 57% из них никогда не использовали интернет или мобильные приложения для покупки товаров. Показатель по белому населению и афроамерканцам 33% и 48% соответственно.

— Семьи с детьми более склонны отовариваться онлайн — 70% против 58%.

— Самые популярные категории товаров среди онлайн-потребителей в США это электроника (33%), одежа, обувь и аксессуары (22%), мебель (6%) и продукты питания (4%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за год количество чиповых карт Visa в США увеличилось на 164%. Количество транзакций с чиповыми картами Visa, совершенных потребителями в США, впервые превысило 1 млрд 1 марта 2017 года. Показатель вырос на 330% по сравнению с прошлым годом.

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По материалам paymentscardsandmobile.com