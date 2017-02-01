Будущее без карт: стартап из США наконец выпустит замену кредиткам

Qvivr выпустит карту-кошелек спустя два года после презентации

Американский стартап Qvivr наконец выпустит «карту для карт». Это устройство обещает заменить кредитные, дебетовые, подарочные и скидочные карты, объединив их на одной платформе.

Устройство Swyp представляет собой тонкую металлическую пластину. Чтобы добавить в необычный кошелек свои карты, нужно настроить Bluetooth-соединение с телефоном. Управлять картами тоже довольно просто. С помощью небольшого дисплея и трех кнопок пользователь выбирает ту кредитку, которой он хочет рассчитаться за конкретную покупку. В течение первых двух лет устройство не будет нуждаться в подзарядке благодаря мощному аккумулятору.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Qvivr разрабатывает смарт-кошелек в течение последних двух лет. Его полномасштабный выпуск должен был состояться еще прошлым летом. Но из-за проблем с производством он был отложен. Благодаря финансированию в размере $5 млн от Khosla Ventures производство карт возобновят и через пару месяцев тысячи человек получат свои предзаказанные карты. Выполнив свои обязательства перед заказчиками, Qvivr займется усовершенствованием устройства.

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