Детский Apple Pay: в США выпустили смарт-карту для несовершеннолетних

Американская компания Greenlight запустила специальные детские дебетовые смарт-карты с поддержкой Apple Pay и функцией родительского контроля

Деньги, которые родители дают ребенку, на карте Greenlight делятся на две категории: средства, которые ребенок может потратить где угодно, и деньги, предназначенные для расходов в конкретном указанном родителями магазине (или типе магазинов).

Если кто-то воспользуется дебетовой картой без разрешения или сверх лимита, в платеже будет отказано, а семья получит соответствующее оповещение. Для детей также есть отдельное приложение, в котором они могут просматривать свои расходы.

Смарт-картой Greenlight можно воспользоваться в более чем 120 странах мира. Она также поддерживает Apple Pay. Детскую карту можно добавить к кошельку Apple на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

Greenlight предлагает новым клиентам бесплатный пробный период, а подписка стоит $4,99 в месяц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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