Доллары надо? НБУ выявил 39 нелегальных обменников (список)

Нацбанк продолжает проводить проверки, выявляя нелегальные обменники
За последние полгода Национальный банк совершил 362 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений. Неполадки искали в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Всего к концу года НБУ планирует охватить проверками всю территорию Украины.
Большинство нарушений, которые удалось обнаружить, несущественны и не влекут за собой серьезных последствий. Например, отсутствие непосредственно в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность обменника (копий приказов, постановлений, лицензий), либо отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.
Такие нарушения обменники смогут исправить самостоятельно.
Однако во время проверок были выявлены и более существенные нарушения – так, 39 обменных пунктов работали нелегально. Данные по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Кроме того, информация о выявленных пунктах с соответствующими фотоматериалами размещена на официальном интернет-сайте Национального банка Украины в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».
|№ п/п
|Адреса ПОВ
|Дата звернення до правоохоронних органів
|Фотофакт
|Примітки
|1
|м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3Г
|01.11.2016
|фото
|2
|м. Київ, вул.Миропільська, 2 (ринок «ЮНІСТЬ»)
|01.11.2016
|фото
|3
|м. Київ, перехрестя вул. Велика Васильківська та Івана Кудрі (поруч з відділенням №27 Сбербанку Росії, вул. Велика Васильківська 143/2)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений ПОВ № 22 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС
|4
|м. Київ, вул. Гагаріна, 3
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 офіційно зареєстрованого ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ»
|5
|м. Київ, пр. Оболонський, 5
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 27 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС»
|6
|м. Київ, пр. Оболонський, 10
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 079 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|7
|м. Київ, пр. Оболонський, 26
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 180 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|8
|м. Київ, пр-т Палладіна, 7, (біля виходу із ст. м. Академмістечко, МАФ «Гіпермаркет одягу з Європи»)
|01.11.2016
|фото
|9
|м. Київ, проспект Петра Григоренко,23 (біля магазину «Спортленд»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 086 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|10
|м. Київ, на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренко (біля автобусної зупинки з обох боків – 2шт)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщені структурні підрозділи № 075 та №085 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|11
|м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14А, (поруч з відділенням №24 ВАТ «Укргазбанк»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 074 ТОВ «ФІНОД»
|12
|м. Київ, перехрестя вул. Урлівської та вул. А.Ахматової (біля МАФУ «Київхліб»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 052 ТОВ «ФІНОД»
|13
|м. Київ, на перехресті вул. Васильківська та проспект Академіка Глушкова (біля зупинки «м. Виставковий центр»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 193.39 ТОВ «ФК ЛІБЕРТІ ФІНАНС»
|14
|м. Київ, проспект Перемоги, 33 (поруч з магазином «Космо»)
|01.11.2016
|фото
|15
|м. Київ, бул. Лесі України, 26а
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 084 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|16
|м. Київ, на перехресті проспекту Петра Григоренко та вул. Анни Ахматової, буд.31 (біля автобусної зупинки)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 250 ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП»
|17
|м. Київ, проспект Петра Григоренко, 32д (біля магазину «Сільпо»)
|01.11.2016
|фото
|18
|м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2-А
|01.11.2016
|фото
|19
|м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3-А
|01.11.2016
|фото
|20
|м. Київ, вул. Андрія Малишка, 4
|01.11.2016
|За даною адресом наразі розміщений структурний підрозділ № 067 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|21
|м. Київ, пр-т. Науки, 4 (МАФ поруч з підземним переходом)
|01.11.2016
|фото
|22
|м. Київ, пр-т. Голосіївський, 8 (Деміївський ринок)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 087 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД»
|23
|м. Київ, вул. Ізюмська, 1(МАФ біля підземного переходу)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 145 ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП»
|24
|м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 25 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС»
|25
|м. Київ, вул. Братиславська, 52
|01.11.2016
|фото
|26
|м. Київ, перехрестя вул. Братиславська та вул. Миропільська(район ринку «Юність»)
|01.11.2016
|фото
|27
|м. Київ, вул. Ізюмська, 1А (у приміщенні МАФу «В мережі»)
|01.11.2016
|фото
|28
|м. Київ, вул. Декабристів, 2А (поруч із супермаркетом «Novus»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 068 ТОВ «ФІНОД»
|29
|м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26А (у приміщенні магазину «Щедрий кошик»)
|01.11.2016
|фото
|30
|м. Київ, пр-т Миколи Бажана вихід з метро «Осокорки» в напрямку пр. Миколи Бажана, 10 (поруч з МАФ «Coffe in»)
|01.11.2016
|За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 20 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС»
|31
|м. Київ, станція метро «Осокорки» (підземний перехід в напрямку вул. Срібнокільська)
|01.11.2016
|фото
|32
|м. Київ, пр-т Возз’єднання, 1 (у приміщенні МАФу «В мережі»)
|01.11.2016
|фото
|33
|33 м. Київ, вул. А. Ахматової, 2/10 (біля зупинки автобусів№№ 18,91 у приміщенні МАФу «Лото маркет»
|22.12.2016
|фото
|34
|м. Київ, вул. Мішуги, 10 (при виході із станції метро «Позняки» у підземному переході у напрямку до ТЦ «Піраміда»)
|22.12.2016
|фото
|35
|м. Київ вул. Декабристів,3 (в приміщенні магазину «Ельдорадо»)
|29.12.2016
|фото
|36
|м. Київ — західний підземний перехід Центрального залізничного вокзалу (вхід зі сторони Приміського залізничного вокзалу), після спуску сходами – ліворуч
|11.01.2017
|фото
|37
|м. Київ — вул. Кіото, 8 (ліворуч виходу зі станції метро «Лісова»)
|13.01.2017
|фото
|38
|м. Київ, вул. А. Малишко, 1 (у приміщенні готелю «Братислава»)
|24.01.2017
|фото
|39
|м. Київ, пр-т Маяковського, 89 Б (у приміщенні магазину «СК Маркет»)
|24.01.2017
|фото
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
На 01.01.2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, были у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи «Укрпочта».
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