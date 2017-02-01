Доллары надо? НБУ выявил 39 нелегальных обменников (список)

Нацбанк продолжает проводить проверки, выявляя нелегальные обменники

За последние полгода Национальный банк совершил 362 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений. Неполадки искали в Киеве, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Всего к концу года НБУ планирует охватить проверками всю территорию Украины.

Большинство нарушений, которые удалось обнаружить, несущественны и не влекут за собой серьезных последствий. Например, отсутствие непосредственно в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность обменника (копий приказов, постановлений, лицензий), либо отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

Такие нарушения обменники смогут исправить самостоятельно.

Однако во время проверок были выявлены и более существенные нарушения – так, 39 обменных пунктов работали нелегально. Данные по ним Национальный банк передает правоохранительным органам. Кроме того, информация о выявленных пунктах с соответствующими фотоматериалами размещена на официальном интернет-сайте Национального банка Украины в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».

№ п/п Адреса ПОВ Дата звернення до правоохоронних органів Фотофакт Примітки 1 м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3Г 01.11.2016 фото 2 м. Київ, вул.Миропільська, 2 (ринок «ЮНІСТЬ») 01.11.2016 фото 3 м. Київ, перехрестя вул. Велика Васильківська та Івана Кудрі (поруч з відділенням №27 Сбербанку Росії, вул. Велика Васильківська 143/2) 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений ПОВ № 22 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС 4 м. Київ, вул. Гагаріна, 3 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 офіційно зареєстрованого ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» 5 м. Київ, пр. Оболонський, 5 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 27 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» 6 м. Київ, пр. Оболонський, 10 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 079 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 7 м. Київ, пр. Оболонський, 26 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 180 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 8 м. Київ, пр-т Палладіна, 7, (біля виходу із ст. м. Академмістечко, МАФ «Гіпермаркет одягу з Європи») 01.11.2016 фото 9 м. Київ, проспект Петра Григоренко,23 (біля магазину «Спортленд») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 086 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 10 м. Київ, на перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренко (біля автобусної зупинки з обох боків – 2шт) 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщені структурні підрозділи № 075 та №085 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 11 м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14А, (поруч з відділенням №24 ВАТ «Укргазбанк») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 074 ТОВ «ФІНОД» 12 м. Київ, перехрестя вул. Урлівської та вул. А.Ахматової (біля МАФУ «Київхліб») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 052 ТОВ «ФІНОД» 13 м. Київ, на перехресті вул. Васильківська та проспект Академіка Глушкова (біля зупинки «м. Виставковий центр») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 193.39 ТОВ «ФК ЛІБЕРТІ ФІНАНС» 14 м. Київ, проспект Перемоги, 33 (поруч з магазином «Космо») 01.11.2016 фото 15 м. Київ, бул. Лесі України, 26а 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 084 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 16 м. Київ, на перехресті проспекту Петра Григоренко та вул. Анни Ахматової, буд.31 (біля автобусної зупинки) 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 250 ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» 17 м. Київ, проспект Петра Григоренко, 32д (біля магазину «Сільпо») 01.11.2016 фото 18 м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2-А 01.11.2016 фото 19 м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3-А 01.11.2016 фото 20 м. Київ, вул. Андрія Малишка, 4 01.11.2016 За даною адресом наразі розміщений структурний підрозділ № 067 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 21 м. Київ, пр-т. Науки, 4 (МАФ поруч з підземним переходом) 01.11.2016 фото 22 м. Київ, пр-т. Голосіївський, 8 (Деміївський ринок) 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 087 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФІНОД» 23 м. Київ, вул. Ізюмська, 1(МАФ біля підземного переходу) 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 145 ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» 24 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 25 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» 25 м. Київ, вул. Братиславська, 52 01.11.2016 фото 26 м. Київ, перехрестя вул. Братиславська та вул. Миропільська(район ринку «Юність») 01.11.2016 фото 27 м. Київ, вул. Ізюмська, 1А (у приміщенні МАФу «В мережі») 01.11.2016 фото 28 м. Київ, вул. Декабристів, 2А (поруч із супермаркетом «Novus») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 068 ТОВ «ФІНОД» 29 м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26А (у приміщенні магазину «Щедрий кошик») 01.11.2016 фото 30 м. Київ, пр-т Миколи Бажана вихід з метро «Осокорки» в напрямку пр. Миколи Бажана, 10 (поруч з МАФ «Coffe in») 01.11.2016 За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 20 офіційно зареєстрованого ТОВ «ФК «ІКС» 31 м. Київ, станція метро «Осокорки» (підземний перехід в напрямку вул. Срібнокільська) 01.11.2016 фото 32 м. Київ, пр-т Возз’єднання, 1 (у приміщенні МАФу «В мережі») 01.11.2016 фото 33 33 м. Київ, вул. А. Ахматової, 2/10 (біля зупинки автобусів№№ 18,91 у приміщенні МАФу «Лото маркет» 22.12.2016 фото 34 м. Київ, вул. Мішуги, 10 (при виході із станції метро «Позняки» у підземному переході у напрямку до ТЦ «Піраміда») 22.12.2016 фото 35 м. Київ вул. Декабристів,3 (в приміщенні магазину «Ельдорадо») 29.12.2016 фото 36 м. Київ — західний підземний перехід Центрального залізничного вокзалу (вхід зі сторони Приміського залізничного вокзалу), після спуску сходами – ліворуч 11.01.2017 фото 37 м. Київ — вул. Кіото, 8 (ліворуч виходу зі станції метро «Лісова») 13.01.2017 фото 38 м. Київ, вул. А. Малишко, 1 (у приміщенні готелю «Братислава») 24.01.2017 фото 39 м. Київ, пр-т Маяковського, 89 Б (у приміщенні магазину «СК Маркет») 24.01.2017 фото фото

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На 01.01.2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, были у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи «Укрпочта».

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