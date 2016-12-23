Доставка для стартапов: Во Франции открыт первый маршрут для дронов

Национальный почтовый оператор Франции первым в мире начинает регулярно доставлять посылки на дронах. На постоянной основе уже работает одно направление доставки

Первый воздушный маршрут проложен между небольшими городами Пурьер и Сен-Максимен-ла-Сент-Бом. Оба города находятся на юге страны. Расстояние между ними – чуть более 13 км.

В округе Пурьера находится инкубатор для стартапов. Для его обитателей такая доставка будет незаменимой. На территории акселератора уже организована площадка для приема дронов. Получателю нужно будет просто подойти к этому месту после прихода SMS и забрать посылку. Доставка будет осуществляться раз в неделю.

Дрон может перевозить несколько килограмм на расстояния не превышающие 50 км. Максимальная скорость беспилотника — 30 км/ч.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Укрпочта тоже уже протестировала доставку на дронах. Однако пока национальный почтовый оператор не занимается дальнейшим развитием этого направления.

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