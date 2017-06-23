Двойное дно: МВФ о преимуществах и недостатках финтеха

Кристин Лагард прокомментировала возможности применения блокчейна Международным валютным фондом

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард прокомментировала возможности применения криптовалют и технологии распределенного реестра.

В ходе своего выступления на пленарной встрече Целевой группы по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force, FATF) Лагард рассказала о том, каким образом МВФ будет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она отметила, что блокчейн является одновременно и методом борьбы с данными преступлениями, так и средством, которое обеспечивает их процветание.

«Конечно, финтех имеет двойное дно. С одной стороны, его используют для поддержания и финансирования терроризма, в частности, благодаря анонимности виртуальных валют. В то же время, финансовые технологии могут стать эффективным средством борьбы против финансирования терроризма», заявила Лагард.

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Ранее сообщалось о том, что в ЕС создадут собственную блокчейн-обсерваторию. Европейская комиссия (ЕК) инвестирует 500 тыс евро в создание обсерватории по изучению технологии блокчейн и технологии распределенного реестра.

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По материалам coindesk.com