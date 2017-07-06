Еда за биткоин: европейский сервис запускает оплату криптовалютой

Оплата криптовалютой доступна для заказов через веб-сайт сервиса доставки еды

Популярный европейский сервис доставки еды Takeaway.com начал принимать оплату криптовалютой биткоин в ряде стран континентальной Европы.

Голландский сервис онлайн-заказа еды, который работает в ряде европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Францию, Германию, Люксембург, Польшу, Швейцарию и Нидерланды, будет принимать оплату биткоинами от пользователей, которые делают заказы во всех ресторанах, представленных на платформе.

Сейчас оплата криптовалютой доступна только для заказов через веб-сайт. Внедрение этого сервиса для пользователей мобильного приложения запланировано на ближайшее время.

Процессинг биткоин-платежей обеспечивает сервис BitPay.

На сайте возможность оплаты криптовалютой представлена среди традиционных методов платежей:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр».

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По материалам cryptocoinsnews.com