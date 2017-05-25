Электронная демократия: на iForum назвали победителей конкурса IT-проектов

За награду боролись социально важные IT-проекты в сфере электронной демократии и открытых данных

25 мая на iForum-2017 состоялся финал конкурса IT-проектов по е-демократии (Egap Challenge DemoDay). В заключительном питчинге приняли участие 14 лучших проектов по 4 направлениям: образование, экология, инфраструктура и агропромышленность. Все эти проекты уже получили по 2 тыс долларов посевных инвестиций и в финале боролись за приз на общую сумму $80 тыс. Все посетители iForum могли ознакомиться с проектами во время демонстрации и поучаствовать в голосовании.

Так, по итогам отбора лучшими стартапами в сфере электронной демократии признаны следующие проекты:

Инфраструктура:

3 место:

‣ Умная страна — сервис контроля качества предоставления услуг государственными предприятиями (CaaS)

2 место:

‣ Safeway — система контроля безопасности пассажирских перевозок

3 место:

‣ Smarttickets — е-сервис единого билета, позволяет проложить маршрут с различными видами транспорта и получить электронный билет.

Образование

3 место:

‣ Буквик — друг дошколенка — программа обучения для дошкольников, которая содержит живой тетрадь и мобильное приложение

‣ iLearn — бесплатная онлайн-платформа для подготовки к ВНО;

‣ Е-Язык — платформа изучения украинского языка, которая работает с русскоязычными украинском, украинском в прифронтовой зоне и иностранцами;

2 место:

‣ Fractal Tools — образовательная платформа технологической творчества для не-профессионалов;

3 место:

‣ CASERS.org. Real cases from real companies — сервис взаимодействия образовательно-учебных заведений и бизнеса, который решает проблему практичности знаний;

Экология:

3 место:

‣ Precious plastic Ukraine — социальная платформа по переработке пластика на полезные вещи, которая имеет целью создание банка пластика через краудфандингову платформу и пункты сбора;

2 место:

‣ Animal-id.info UA — международная база идентификации животных, которая объединяет национальные и локальные базы идентифицированных животных, а также работает с реестром животных, которые находятся в неволе

1 место:

‣ EcoInfo — е-платформа мониторинга атмосферного воздуха в точке нахождения (MaaS)

Агро

3 место:

‣ G.MIAN — система автоматических пробоотборников для анализа качества зерносмесей;

2 место:

‣ АгроЯрд — маркетплейс для аграриев с возможностью заключать электронные контракты;

1 место:

‣ Znaydeno — е-сервис визуализации для мониторинга и контроля использования земель, вырубки лесов, несанкционированной утилизации мусора (MaaS)

Победители получили по 100, 150 и 250 тыс грн за третье, второе и первое место соответственно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

К участию в конкурсе допускались как новые проекты, так и инициативы, которые нуждаются в поддержке для масштабирования или развития. Направления проектов, которые участвовали в конкурсе: электронные сервисы для граждан и бизнеса, проекты на базе открытых данных, отраслевые проекты по информатизации, инструменты взаимодействия органов власти и общества, противодействие коррупции и повышение прозрачности органов власти, инструменты самоорганизации и участия граждан в управлении.

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