Эра кибермошенничества: 6 тенденций развития киберугроз

Kaspersky Lab подводит итоги 2016 года

Специалисты Kaspersky Lab, подводя итоги 2016 года, выделили шесть основных тенденций в современном мире киберугроз:

1. Масштабы и сложность киберпреступной экономики сегодня больше, чем когда-либо раньше. К примеру, на торговой площадке xDedic можно приобрести более 70 тыс взломанных серверов со всех уголков мира.

2. Крупнейшие кражи денег теперь осуществляются через межбанковскую сеть SWIFT. В феврале текущего года именно с помощью этой системы киберпреступники заполучили 100 млн долларов из Центробанка Бангладеш, после чего многие финучреждения решили принять меры по усовершенствованию систем аутентификации и процедур обновления программного обеспечения SWIFT.

3. Критически важная инфраструктура пугающе уязвима. Напомним, атака BlackEnergy, которая произошла в конце 2015 года, привела к повреждению систем распределения электроэнергии в Западной Украине. Кроме того, в результате атаки было удалено ПО с зараженных компьютеров. Она сопровождалась DDoS-атаками на службы техподдержки атакованных предприятий.

4. Целевые атаки становятся более непредсказуемыми. Kaspersky Lab выявила группировку ProjectSauron, которая индивидуально подходила к каждой жертве своих атак: злоумышленники подбирали индивидуальный набор инструментов и использовали разнообразные тактики. Такая стратегия минимизирует шансы распознавания атак.

5. Публикация в Сети краденных баз данных становится средством манипуляции общественным мнением. Огромные объемы личных данных, которые мошенникам удается заполучить в результате кибератак, выкладываются в открытом доступе. Заполучив служебные переписки, частные фото или данные учетных записей, мошенники шантажируют своих жертв.

6. Камера может стать «бойцом» глобальной киберармии. Вездесущий интернет может стать угрозой для важных для общества систем, таких как больницы и городской транспорт. Наличие в мире миллионов незащищенных устройств и систем и домашних гаджетов, подключенных к Сети, делает их уязвимыми к кибератакам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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