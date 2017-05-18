ЕС оштрафовал Facebook за сделку с WhatsApp

Facebook заплатит штраф на сумму 110 млн евро за предоставление неверной информации

Антимонопольные регуляторы Европейского Союза оштрафовали Facebook на 110 млн евро (122 млн долларов) за предоставление неверной информации при покупке сервиса обмена сообщениями WhatsApp в 2014 году.

Дело в том, что компания заявила, что не сможет создать надежную автоматизированную систему, которая позволяет связать учетные записи пользователей Facebook и WhatsApp. Однако два года спустя, в августе 2016, WhatsApp объявила о внедрении обновлений, среди которых была и возможность связать номера пользователей WhatsApp с учетными записями в Facebook.

Так, в Европейской комиссии утверждают, что «техническая возможность соотнести аккаунты в Facebook и WhatsApp существовала и в 2014 году, и что специалисты Facebook знали о такой возможности».

В Facebook, в свою очередь, заявили, что такое несоответствие между поданной информацией и реальностью никак не повлияло на анализ сделки по слиянию двух компаний.

Европейская комиссия могла оштрафовать Facebook на сумму до 1% от оборота капитала компании, т. е. 276 млн долларов, исходя из результатов 2016 года. Однако ввиду того, что Facebook сотрудничала с ЕК в ходе расследования и признала свои нарушения, сумма штрафа была снижена.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам reuters.com