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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

ЕС оштрафовал Facebook за сделку с WhatsApp

18.05.2017 15:51

Facebook заплатит штраф на сумму 110 млн евро за предоставление неверной информации

Facebook оштрафовали

ЕС оштрафовал Facebook за сделку с WhatsApp. Фото:

Антимонопольные регуляторы Европейского Союза оштрафовали Facebook на 110 млн евро (122 млн долларов) за предоставление неверной информации при покупке сервиса обмена сообщениями WhatsApp в 2014 году.

Дело в том, что компания заявила, что не сможет создать надежную автоматизированную систему, которая позволяет связать учетные записи пользователей Facebook и WhatsApp. Однако два года спустя, в августе 2016, WhatsApp объявила о внедрении обновлений, среди которых была и возможность связать номера пользователей WhatsApp с учетными записями в Facebook.

Так, в Европейской комиссии утверждают, что «техническая возможность соотнести аккаунты в Facebook и WhatsApp существовала и в 2014 году, и что специалисты Facebook знали о такой возможности».

В Facebook, в свою очередь, заявили, что такое несоответствие между поданной информацией и реальностью никак не повлияло на анализ сделки по слиянию двух компаний.

Европейская комиссия могла оштрафовать Facebook на сумму до 1% от оборота капитала компании, т. е. 276 млн долларов, исходя из результатов 2016 года. Однако ввиду того, что Facebook сотрудничала с ЕК в ходе расследования и признала свои нарушения, сумма штрафа была снижена.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Google и Facebook ограбили на 100 млн долларов. Литовец Эвалдас Римасаускас отправил фальшивые инвойсы компаниям Facebook и Google, которые выплатили мошеннику 100 млн долларов.

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По материалам reuters.com

Рубрики: FacebookЕвропаЕвросоюзНовости

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