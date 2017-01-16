Еще одна страна будет облагать налогом доход от криптовалют

В Израиле назвали криптовалюты типом имущества

Правительство Израиля намерено облагать продажу биткоинов налогом на доход от прироста капитала, называя криптовалюты типом имущества.

Согласно сообщению Налогового управления Израиля (Israel Tax Authority, ITA), биткоин и другие цифровые валюты будут рассматриваться в качестве нематериального актива, а не иностранной валюты.

Прибыль от криптовалют будет облагаться налогом на доход от прироста капитала, который в Израиле составляет 25% и выше.

Налог придется заплатить индивидуумам, которые занимаются продажей или майнингом цифровых валют. Таким образом, использование биткоинов в коммерческих целях будет облагаться налогом на добавочную стоимость (НДС), объясняют в управлении.

Правительство Израиля намеревалось обложить налогом доход от криптовалют начиная с 2013 года, но постоянно откладывало эту инициативу.

Ранее в 2014 году Налоговое управление США приняло аналогичное решение, отнеся биткоин к категории налогооблагаемого имущества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупают биткоин.

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По материалам coindesk.com