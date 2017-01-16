Еще одна страна будет облагать налогом доход от криптовалют

16.01.2017 16:39

В Израиле назвали криптовалюты типом имущества

Налог на криптовалюты

Еще одна страна будет облагать налогом доход от криптовалют. Фото: ghostproxies.com

Правительство Израиля намерено облагать продажу биткоинов налогом на доход от прироста капитала, называя криптовалюты типом имущества.

Согласно сообщению Налогового управления Израиля (Israel Tax Authority, ITA), биткоин и другие цифровые валюты будут рассматриваться в качестве нематериального актива, а не иностранной валюты.

Прибыль от криптовалют будет облагаться налогом на доход от прироста капитала, который в Израиле составляет 25% и выше.

Налог придется заплатить индивидуумам, которые занимаются продажей или майнингом цифровых валют. Таким образом, использование биткоинов в коммерческих целях будет облагаться налогом на добавочную стоимость (НДС),  объясняют в управлении.

Правительство Израиля намеревалось обложить налогом доход от криптовалют начиная с 2013 года, но постоянно откладывало эту инициативу.

Ранее в 2014 году Налоговое управление США приняло аналогичное решение, отнеся биткоин к категории налогооблагаемого имущества.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупают биткоин.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BitcoinНовости

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