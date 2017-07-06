Еще одна страна станет безналичной к 2023 году

Основным катализатором перехода на безналичную экономику станет национальная платежная система

За последние 15 лет банковский сектор Турции развивался со скоростью 20% в год с точки зрения размера активов, что стало одним из ключевых факторов для развития платежного рынка.

Еще 15 лет назад лишь 9% расходов домохозяйств в Турции проходили через платежные карты. На сегодняшний день показатель достиг 40% и эксперты прогнозируют дальнейший рост. Ожидается, что страна полностью перейдет на безналичные платежи к 2023 году.

Сейчас Турция является крупнейшим рынком с точки зрения количества платежных карт и POS-устройств. В стране насчитывается более 120 млн дебетовых и 59 млн кредитных карт, а также 2,3 млн POS-устройств.

Турция стала первой европейской страной, выпустившей бесконтактную кредитную карту в 2006 году. В 2007 году Турция стала третьей страной в Европе, после Франции и Великобритании, которая полностью завершила переход на чиповые карты. Первый в мире национальный цифровой кошелек, BKM Express, был запущен в Турции в 2012 году. В 2016 году в стране была запущена национальная платежная система Troy, которая ознаменовала начало новой эры на платежном рынке Турции.

Troy поддерживают 100% всех терминалов в Турции (более 2,3 млн), включая ATM, POS-устройства и e-commerce веб-сайты.

Для потребителей система была запущена в мае 2017 года, как только к использованию была готова вся платежная инфраструктура.

Troy предлагает широкий спектр продукции и услуг, предназначенных специально для внутреннего рынка Турции, включая магнитные ленты для платежных карт, а также бесконтактную технологию для дебетовых, кредитных и предоплатных карт, которыми можно расплатиться как онлайн, так и в физических магазинах. В планах Troy расширение в 185 странах мира.

По мнению CEO турецкой банковской платформы BKM доктора Сонера Канко, Troy имеет потенциал, чтобы «обеспечить полный переход Турции на безналичное общество к 2023 году».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что с 2011 года доля безналичных платежей в Украине выросла в 4 раза. Так, в 2011 году доля платежей с помощью карт составляла всего 8%, а в прошлом году достигла уже 35%.

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По материалам bravenewcoin.com