Банк в виртуальной реальности: BNP Paribas начал эксперименты

Крупнейшая французская финансовая группа BNP Paribas запустила мобильное приложение и «капсулу телепортации» на основе виртуальной реальности

Мобильное приложение позволит клиентам французского банка не только просматривать архив их транзакций, но и отслеживать продвижение процессов, связанных с покупкой недвижимости.

В то же время, у покупателей жилья появится возможность воспользоваться «капсулой телепортации». Это контейнер, в который можно зайти, и в режиме виртуальной реальности посмотреть трехмерные 360-градусные проекции зданий, которые находятся на этапе строительства.

BNP Paribas также использовал технологию виртуальной реальности для продвижения страхования мобильных телефонов и для своего последнего корпоративного видео.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что IKEA запускает приложение виртуальной реальности. Используя его, пользователи смогут просматривать разные модели кухонь в реальном размере.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — BNP Paribas предложил стартапам создать банк будущего