За три года работы злоумышленникам удалось украсть около 500 тыс евро у 3 тыс граждан ЕС

Европейская полиция ликвидировала группу банкоматных мошенников, которые работали по всему миру. Полиция арестовала 31 подозреваемого. В общей сложности злоумышленникам удалось украсть около 500 тыс евро у 3 тыс граждан ЕС.

Полиция в Испании, Болгарии и Чехии изъяла у мошенников специальное оборудование для подделки платежных карт, данные платежных карт жертв злоумышленников, карт-ридеры/рекордеры, скимминговые устройства, микро-камеры, устройства, которые мошенники использовали для манипулирования банкоматами, а также наличку и поддельные платежные карты.

С 2014 по 2017 год мошенникам ежегодно удавалось установить скимминговые устройства на 400 банкоматах с целью изготовления поддельных пластиковых карт. Далее поддельные карты были использованы для совершения незаконных транзакций в 200 банкоматах в странах, которые не являются членами ЕС, в частности — в США, Доминиканской республике, Малайзии, Индонезии, Перу, Коста-Рике, во Вьетнаме и на Филиппинах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине развивается новый вид мошенничества с банковскими картами. Этот вид мошенничества называется двухфазовый фишинг и его сложно распознать сразу.

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По материалам finextra.com