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Европейский мобильный банк привлек $14 млн инвестиций

04.07.2017 12:08

Привлеченные средства пойдут на запуск собственного сервиса Tide для малого и среднего бизнеса

Мобильный банк Tide инвестиции

Европейский мобильный банк привлек $14 млн инвестиций. Фото: latest.news.telc.hu

Tide – британский мобильный банк — привлек инвестиции в объеме 14 млн долларов в рамках крупнейшего за последний год инвестиционного раунда в Европе. Крупнейшими инвесторами стали лондонский финтех-инвестор Anthemis, Creandum, Passion Capital и LocalGlobe.

Более того, Tide анонсировал партнерство с европейским сервисом онлайн-кредитования iwoca, благодаря чему первый запустит собственную программу кредитования уже этим летом.

Средства, привлеченные в последнем инвестиционном раунде, будут использованы для расширения Tide и запуска собственного сервиса для малого и среднего бизнеса. По словам основателя и CEO компании Джорджа Бевиса, бизнес растет на 10% каждую неделю, а в ближайших планах компании — запуск на новых рынках за пределами Великобритании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что первый мобильный банк в Украине представил дизайн карт. Рассмотрев 138 вариантов дизайна своей первой карты, первый мобильный банк в Украине iBox банк, наконец определился с ее внешним видом.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: FinTechНовости

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