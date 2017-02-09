Финансовые компании в ожидании: кого купит Alibaba

Финансовое подразделение Alibaba планирует серию поглощений

Финансовый департамент Alibaba — Ant Financial – в прошлом месяце приобрел международную платежную систему MoneyGram за $880 млн. Оказывается, это только начало серии поглощений.

Cтало известно, что компания берет в кредит около $3 млрд, чтобы продолжить скупать финансовые компании.

Уже сегодня в состав Ant Financial входят различные платежные сервисы. Только в Китае компания владеет цифровым банкингом MyBank и электронным кошельком Alipay (450 млн активных пользователей). Кроме того, Ant принадлежит доля в индийском сервисе Paytm и южноазиатском Ascend Money. Сделка с MoneyGram позволила компании выйти на американский рынок.

Получение кредита в размере $3 млрд позволит Ant Financial продолжить международную экспансию, скупая стартапы в новых странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы уже писали о глобальных планах Ant Financial на 2017 год. Компания планирует обслуживать 2 млрд клиентов и внедрять технологию блокчейн. Кроме того, в ближайшие пару лет организация готовится к IPO.

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