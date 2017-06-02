Финансовые чат-боты: смогла ли технология завоевать доверие потребителей

Банк ING провел исследование среди потребителей финансовых услуг в 13 странах мира

Согласно результатам недавнего международного исследования банка ING, хотя люди и используют свои смартфоны и планшеты для управления финансами, они еще не готовы передать контроль над своими средствами компьютерам.

Исследование было проведено в 13 странах, включая европейские страны, США и Австралию. 9 из 10 респондентов в Европе имеют смартфоны, а половина — планшеты. Исследование выявило, что 57% владельцев смартфонов в Европе совершали банковские операции со своих девайсов хотя бы один раз, а около половины владельцев планшетов в Европе (49%) используют их для банкинга. Самая популярная транзакция — это проверка баланса счета.

Однако когда речь заходит о компьютеризированных сервисах, которые управляют финансами, то здесь ситуация обстоит совсем по-другому. 91% опрошенных хотят оставить за собой контроль за своими финансами. Лишь 7% респондентов в США и 3% в Европе и Австралии утверждают, что хотели бы, чтобы компьютер совершали финансовые операции автоматически даже без их одобрения.

Многие передали бы ботам контроль за выбором медицинской страховки или заказом продуктов питания, которые заканчиваются.

По мнению Натали Спенсер, вскоре потребители узнают больше об этих технологиях и будут готовы использовать их.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com