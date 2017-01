Финтех — это угроза для банковской системы: регулятор США

Банки теряют конкурентоспособность на рынке финансовых услуг

Развивающиеся финансовые технологии представляют угрозу для банков США, которые пока еще остаются неконкурентоспособными. Об этом сообщает Управление контролера денежного обращения США (US Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

Финтех также опасен для банковской системы, как и скандалы со счетами в Wells Fargo и выход Великобритании из ЕС.

В своем отчете OCC также упомянуло операционные риски, с которыми приходится сталкиваться банкам в результате «новых киберугроз» и «растущей зависимости от третьих лиц».

Ранее сообщалось о том, что европейские банки опасаются конкуренции с финтех-компаниями.

По материалам finextra.com