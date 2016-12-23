Фрилансеры не боятся национализации ПриватБанка – опрос

Многие украинские фрилансеры обслуживались в ПриватБанке. Как национализация банка повлияет на их выбор обслуживающего банка?

В 2016 году подавляющее большинство украинских фрилансеров – это почти 90% — получали выплаты на карты Приватбанка (согласно аналитике фриланс-сервиса Freelancehunt.com). Казалось бы, национализация – повод для беспокойства всей страны, но большинство фрилансеров настроены оптимистично. Это показал опрос, проведенный среди пользователей крупнейшей украинской фриланс-биржи Freelancehunt.com. Более 70% удаленных специалистов планируют продолжать получать выплаты на карты Приватбанка.

Согласно опросу, клиентами Приватбанка являются 92% фрилансеров. Одновременно 62% из них обслуживаются как минимум еще в одном, частном, банке. 53% клиентов Приватбанка не уверены, национализация для банка – это хорошо или плохо. 29% считают, что это плохо, и лишь 8% настроены позитивно и считают, что данное решение государства правильное.

Несмотря на неуверенность или негативное отношение к происходящему, примерно 90% клиентов-фрилансеров планируют и дальше обслуживаться в Приватбанке. Из тех, у кого уже есть счет в другом банке, 85% не планируют что-то менять. Из тех, у кого в другом банке счета еще нет – 56% продолжат обслуживаться только в Приватбанке, и еще 40% планируют остаться клиентами государственного Приватбанка, в то же время открыв счет и в частном банке.

Те, кто не использовал услуги Привата до сих пор, в большинстве не считают, что это как-то на них повлияет – 31% все равно, еще 29% — не уверены. Позитивно настроенных менее 15%.

Среди тех, кто решил отказаться от услуг банка, и тех, кто хочет открыть дополнительно счет в частном банке, большинство – 89% – еще не определились, клиентами какого банка им стать. Решающим фактором, ожидаемо, становится удобный онлайн-банкинг – это важно для 87% фрилансеров, и надежность банка (68%). Для половины не менее важны низкая комиссия на обналичивание средств (57%) и большая сеть собственных банкоматов (50%).

Те, кто уже выбрал частный банк, в большинстве смотрели на надежность банка (73%), и удобный онлайн-банкинг (55%).

В итоге полностью перейти в частный банк готовы не более 5% опрошенных, а 70% продолжат использовать карты Приватбанка для получения заработанных средств. Результат связан с несколькими факторами – во-первых, большинство не готовы отказаться от удобного Приват24. Во-вторых, от привычного способа получать средства. Ну и в-третьих, банк продолжает работать с фрилансерами, как с группой клиентов в прежнем режиме.

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