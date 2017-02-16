Где украинцам перевести деньги между картами: выбор народа

Редакция PaySpace Magazine вручила награды лучшим сервисам по переводу денег с карты на карту по мнению читателей

В последние годы украинцы начали активно пользоваться услугой перевода денег с карты на карту, которую предоставляют ряд сервисов интернет-платежей. Именно поэтому по результатам открытого онлайн-голосования в рамках специализированного конкурса PaySpace Magazine Awards 2016 общее количество голосов пользователей в номинации «Лучший сервис по переводу денег с карты на карту» было существенно выше остальных категорий.

Итак, по мнению потребителей, победителем в данной номинации стал сервис Portmone.com. Как отметил CEO компании Святослав Комаха, P2P-переводы являются одной из самых востребованных услуг на портале Portmone.com наряду с оплатой коммунальных услуг, пополнением мобильных телефонов и государственными платежами. По итогам голосования, компания также стала лучшим сервисом онлайн-платежей и заняла второе место в категории «Лучший провайдер платежей (партнер интернет-магазинов)».

Второе место в данной номинации заняла компания EasyPay, которая в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 получила полный комплект наград: золото — в категории «Лучший провайдер платежных терминалов», серебро — в номинации «Лучший сервис по переводу денег с карты на карту» и бронзу как «Лучший сервис онлайн-платежей». Как рассказал руководитель EasyPay UA Алексей Авраменко, в 2017-м году компания планирует представить еще ряд сервисов, среди которых электронные кошельки и сервисы денежных переводов.

В топ-3 самых популярных сервисов по переводу денег с карты на карту также вошла компания Wide:Up, получив бронзовую награду. Как отметила главный операционный директор компании Элина Полонская, именно в этой номинации команде Wide:Up хотелось получить награду. Кроме того, диплом и почетное третье место среди ведущих игроков рынка вдохновил компанию на запуск отдельного приложения для P2P-переводов. Ну что же, будем ожидать новостей о запуске нового продукта от Wide:Up.

О награждениях победителей в других номинациях читайте на страницах PaySpace Magazine. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

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