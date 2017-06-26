Глава ПриватБанка подал в отставку

Председатель Правления ПриватБанка Александр Шлапак планирует завершение своей антикризисной каденции

Председатель Правления ПриватБанка Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на своем посту. Об этом сообщает Наблюдательный совет банка.

Как сообщили в пресс-службе банка, Шлапак пока продолжает руководить финучреждением. Его заявление может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета, которое состоится в конце июля.

В ПриватБанке считают, что Александр Шлапак «наилучшим образом выполнил задачи, которые ставились перед ним Правительством и Наблюдательным советом на момент назначения, и может в случае принятия такого решения Наблюдательным советом оставить банк с уверенностью в его дальнейшем развитии».

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Ранее сообщалось о том, что в Приват24 можно будет заказать ID-карту гражданина Украины. Для этого нужно войти в свою учетную запись в Приват24, перейти в «Социальный кабинет» и оформить заявку во вкладке «Персональные документы».

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