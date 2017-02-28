Каким будет глобальный рынок POS-терминалов в 2020 — прогнозы

Через пять лет нас ждет вдвое больше POS-терминалов

Мировой рынок POS-терминалов на подъеме. В докладе Zion Market Research аналитики проанализировали текущее состояние отрасли и прогнозы на будущее.

В 2016 году объем рынка оценивали в $ 45 млрд. Через пять лет (к 2022) эта сумма вырастет до $98,27 млрд, ежегодно увеличиваясь на 13,5%. Примерно такими же прогнозами ранее поделилась исследователи в Global Market Insights.

Согласно отчету, беспроводные и мобильные POS-терминалы позволяют торговым точкам повысить эффективность работы и увеличить доходы за счет быстрой обработки заказов.

Авторы доклада изучили развитие POS-систем по всему миру и в разных отраслях розничного бизнеса: торговля, гостиничное дело, здравоохранение, развлечения и др. Среди них сфера торговли признана доминирующем рынком для POS-терминалов и POS-систем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом году эксперты прогнозировали, что половина POS-терминалов станут мобильными.

Водители такси, сантехники и парикмахеры смогут принимать платежи на ходу с помощью смартфона.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Через три года все POS-терминалы будут принимать платежи бесконтактно