Группа QIWI создала отдельную компанию для разработки блокчейн-технологий

Одной из задач новой компании станет разработка и внедрение технологий на основе блокчейна в платежную экосистему QIWI
В начале 2017 года в составе группы QIWI образована компания QIWI blockchain technologies. Основными задачами компании будут разработка и внедрение блокчейн-технологий в платежную экосистему QIWI, обучение специалистов этим технологиям, а также экспертиза и консалтинг для внешних заказчиков.
Генеральным директором компании назначен Алексей Архипов, директор по развитию криптотехнологий QIWI.
В настоящее время QIWI blockchain technologies готовит к интеграции проект Группы QIWI – криптопроцессинг, который уже прошел стадию тестирования.
Среди основных преимуществ криптопроцессинга разработчики называют более высокий уровень безопасности, отказоустойчивости, вычислительной мощности и низкий уровень затрат на эксплуатацию по сравнению с традиционными системами.
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Ранее сообщалось о том, что QIWI присоединилась к блокчейн-консорциуму R3.
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