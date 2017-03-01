Группа QIWI создала отдельную компанию для разработки блокчейн-технологий

Одной из задач новой компании станет разработка и внедрение технологий на основе блокчейна в платежную экосистему QIWI

В начале 2017 года в составе группы QIWI образована компания QIWI blockchain technologies. Основными задачами компании будут разработка и внедрение блокчейн-технологий в платежную экосистему QIWI, обучение специалистов этим технологиям, а также экспертиза и консалтинг для внешних заказчиков.

Генеральным директором компании назначен Алексей Архипов, директор по развитию криптотехнологий QIWI.

В настоящее время QIWI blockchain technologies готовит к интеграции проект Группы QIWI – криптопроцессинг, который уже прошел стадию тестирования.

Среди основных преимуществ криптопроцессинга разработчики называют более высокий уровень безопасности, отказоустойчивости, вычислительной мощности и низкий уровень затрат на эксплуатацию по сравнению с традиционными системами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что QIWI присоединилась к блокчейн-консорциуму R3.

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