Honda займется платежами в авто

Honda представила собственную платформу для платежей в авто

Honda провела первую демонстрацию своей платформы для платежей в авто в ходе Consumer Electronics Show 2017 в Лас-Вегасе. С помощью нового сервиса от Honda водители смогут оплачивать парковку и бензин одним нажатием кнопки на панели приборов в автомомбиле.

Honda работает над проектом вместе с платежной системой Visa, которая обеспечит совершение разного рода платежей через Visa Checkout.

Сейчас Honda проводит переговоры с рядом других компаний для совместной разработки «разнообразных инновационных процессов оплаты или других транзакций в авто», добавили в компании.

Ранее, Volkswagen Financial Services AG, финансовое подразделение Volkwagen Group, сообщило о намерениях приобрести платформу для платежей PayByPhone с целью продвижения на рынке платежей.

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Ранее сообщалось о том, что автомобиль впервые продали через Twitter.

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По материалам nfcworld.com