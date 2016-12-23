Идем на рекорд: цена биткоина достигла нового максимума за 2016 год

Цена на криптовалюту продолжает стремительный рост

Цена на биткоин выросла еще на 10% после преодоления отметки в 800 долларов за 1 BTC на днях.

Цена на цифровую валюту достигла отметки в 874,10 доллара в 10:00 UTC 22 декабря, что на 9,3% выше предыдущей отметки в 800 долларов и на 12,4% выше, чем на прошлой неделе. Позже показатель опустился до отметки 861,78 доллара. Такие данные предоставляет CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI). Показатель вырос более, чем на 100% с начала года.

Ранее сообщалось о том, что цена на биткоин превысила отметку в 800 долларов впервые с февраля 2014 года.

Цена на криптовалюту достигла и превысила отметку в 800 долларов за 1 BTC после целого месяца стабильного роста на фоне динамических и иногда даже драматических геополитический событий в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупают биткоин.

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По материалам coindesk.com