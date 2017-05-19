Индийский мобильный кошелек станет банком

Открыть банковский счет смогут все зарегистрированные пользователи

На следующей неделе самый популярный мобильный кошелек Индии — Paytm — запускает платежный банк. Получив окончательный ответ от Центробанка Индии, с 23 мая провайдер начнет предоставлять финансовые услуги гражданам страны со слабо развитой банковской инфраструктурой.

В компании планировали создать банк еще в 2016 году. Однако в связи с регуляторными препятствиями, запуск пришлось отложить.

Родительская компания Paytm — One97 Communications — недавно создала две отдельные организации: Paytm E-commerce и Paytm Payments Bank.

Существующие пользователи кошельков Paytm будут переведены на обслуживание в одноименный банк. Помимо мобильных платежей, им будет предоставлена возможность открыть банковский счет. Компания утверждает, что она не будет взимать плату за перевод денег с кошелька на банковский счет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Paytm зарегистрировано более 170 млн пользователей. Среди других инвесторов Paytm — китайский интернет-гигант Alibaba, производитель чипов Meditek, фирмы SAIF Partners, Sapphire Venture, Silicon Valley Bank и K2 Global.

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