Инвестиционный бум: банки будут активнее вкладывать в IT

Новые технологии завоевывают банковскую сферу

В 2017 году расходы банковской сферы на информационные технологии в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона достигнут 67,1 млрд долларов — на 5,4% больше, чем в 2016 году, согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Gartner.

Среди развитых стран региона Gartner определяет Австралию, Японию, Новую Зеландию, Сингапур и Южную Корею.

С точки зрения денежной массы, самым крупным рынком в регионе является Япония, но самый стремительный рост расходов банковских учреждений на IT будет наблюдаться в Новой Зеландии — 6,4%. В Японии прирост составит 5,6%.

Самой быстроразвивающейся станет сфера разработки системного программного обеспечения — здесь прирост в 2017 году составит 8,5%. Причиной этому является тот факт, что банки и компании в области ценных бумаг активно инвестируют в приложения, инфраструктуру и программное обеспечение для участников вертикального рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию.

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По материалам finextra.com