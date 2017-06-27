Банк Barclays обсуждает внедрение Bitcoin с британскими регуляторами

Крупнейший британский финансовый конгломерат Barclays ведет переговоры с регуляторами и финтех-компаниями о криптовалютах

Об этом сообщил Ашок Васвани, генеральный директор Barclays, на финтех-конференции Money 20/20 в Копенгагене. Он не раскрыл содержание беседы с представителями британского Управления по финансовому регулированию (FCA), но заявил, что речь идет о том, как «ввести криптовалюты в игру» и сделать их безопаснее.

По словам генерального директора, Barclays с осторожностью прокладывает путь в новую область. Ранее финансовый гигант уже взаимодействовал с цифровым валютным пространством в рамках сотрудничества с платежным приложением Circle, которое позволяет пользователям отправлять друг другу средства (включая Bitcoin) через сообщения. Barclays предоставил Circle стерлинговый счет и платежную сеть для перевода денег.

При этом банки, как правило, очень осторожно относятся к любым компаниям, работающим с криптовалютами. Это обусловлено тем, что цифровые средства часто используют для покупки незаконных товаров в так называемом «даркнете». Однако биткоин продолжает привлекать интерес инвесторов и регуляторов. К примеру, в Японии он уже считается законным платежным средством. Но британский регулятор все еще осторожен с биткоином.

Крис Вулард, исполнительный директор FCA, прокомментировал:

«Мы не запрещаем регулируемым фирмам заниматься торговлей цифровыми валютами и не запрещаем банкам предлагать свои услуги валютным фирмам, которые используют блокчейн. Мы не рассматриваем цифровые валюты исключительно как что-то плохое. Но мы должны проявлять определенную осторожность.»

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный провайдер запустит Bitcoin-кошелек для Windows Phone. В новом кошельке будет интегрирован сервис Visa debit и ряд других функций, которые ранее не были доступны.

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