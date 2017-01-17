К 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью $8 млрд

Компания Grand View Research опубликовала свой прогноз для блокчейн-индустрии до 2024 года
В течение следующих восьми лет блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов, согласно недавнему отчету компании Grand View Research.
Двигателями такого стремительного развития блокчейна станут инвестиции, интерес к различным решениям на основе блокчейна и растущий спрос на цифровые валюты.
В компании прогнозируют, что стоимость блокчейн-индустрии вырастет до 7,74 млрд долларов к 2024 году.
Самый стремительный рост блокчейн-индустрии ожидается на рынках Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что блокчейн-консорциум R3 анонсировал получение рекордных инвестиций.
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По материалам coindesk.com