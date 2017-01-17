К 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью $8 млрд

17.01.2017 9:33

Компания Grand View Research опубликовала свой прогноз для блокчейн-индустрии  до 2024 года

Будущее технологии блокчейн

К 2024 блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью $8 млрд. Фото: wall.alphacoders.com

В течение следующих восьми лет блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов, согласно недавнему отчету компании Grand View Research.

Двигателями такого стремительного развития блокчейна станут инвестиции, интерес к различным решениям на основе блокчейна и растущий спрос на цифровые валюты.

В компании прогнозируют, что стоимость блокчейн-индустрии вырастет до 7,74 млрд долларов к 2024 году.

Самый стремительный рост блокчейн-индустрии ожидается на рынках  Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

grand-view-research

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-консорциум R3 анонсировал получение рекордных инвестиций.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BlockchainНовости

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