К 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью $8 млрд

Компания Grand View Research опубликовала свой прогноз для блокчейн-индустрии до 2024 года

В течение следующих восьми лет блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов, согласно недавнему отчету компании Grand View Research.

Двигателями такого стремительного развития блокчейна станут инвестиции, интерес к различным решениям на основе блокчейна и растущий спрос на цифровые валюты.

В компании прогнозируют, что стоимость блокчейн-индустрии вырастет до 7,74 млрд долларов к 2024 году.

Самый стремительный рост блокчейн-индустрии ожидается на рынках Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-консорциум R3 анонсировал получение рекордных инвестиций.

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По материалам coindesk.com