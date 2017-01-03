Как заработать онлайн: европейцы делают ставки на онлайн-магазины

Подавляющее большинство британцев рассматривают открытие онлайн-магазинов, как отличный способ заработать

В Великобритании 44% взрослого населения зарабатывают от продажи товаров или сервисов онлайн, а 30% уверены, что будут заниматься этим на постоянной основе. Половина британцев хотели бы управлять онлайн-магазином, вместо традиционного.

Такие данные продемонстрировало исследование ePages , в котором приняли участие 1,012 британцев.

Более 40% британцев продавали товары и услуги онлайн, а среди британцев в возрасте от 25 до 34 лет показатель достигает 54%. Один из трех респондентов хочет получать регулярный доход от онлайн-продаж. Для одного из пяти респондентов онлайн-продажи – это один из способов достижения жизненных целей.

«Исследование выявило, что сегодня многие британцы готовы стать онлайн-мерчантами, если такая необходимость возникнет. Доступное облачное программное обеспечение, популярные онлайн-маркетплейсы и удобные методы платежей сделали существенный вклад в демократизацию ритейла», такое мнение выразил Вилфрид Бэк, CEO ePages.

Исследование также показало, что запуск онлайн-магазина является намного более популярной идеей, чем открытие традиционного магазина: лишь 10% респондентов сделали бы ставку на физический магазин, тогда как большинство британцев (43%) считают, что через онлайн-магазин можно продать больше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ecommercenews.eu