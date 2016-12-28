KFC откроет умный ресторан, который читает мысли

KFC внедрит систему распознавания лиц, которая угадает, что вы будете заказывать

Сеть ресторанов KFC в Китае и местный провайдер веб-сервисов Baidu работают над созданием ресторана будущего. Новое «умное» кафе быстрого питания будет находится в Пекине. Его особенность заключается в том, что клиенту не нужно делать заказ. Система поймет, что он хочет съесть по выражению лица.

Современные сканеры, установленные на кассах KFC, смогут распознать пол, возраст и настроение покупателя. По мнению операторов ресторана, этого достаточно, чтобы предположить каков будет заказ.

В Baidu отметили, что молодому человеку, скорее всего, порекомендуют на обед хрустящие куриные гамбургеры, жареные куриные крылышки и колу. Женщинам за 50 подадут на завтрак кашу и соевое молоко.

Кроме того, ресторан будет постепенно создавать базу данных постоянных клиентов. Это позволит точнее угадывать желания покупателя, основываясь на его предыдущих заказах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что за несколько месяцев до национализации сотрудники ПриватБанка начали разработку сервиса идентификации посетителей кафе. С помощью камер на кассе планировалось распознавать покупателей, а потом проводить платеж с его счета.

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