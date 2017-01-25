Введение комиссии поможет предотвратить высокую волатильность и снизить манипуляции на рынке виртуальных валют

Три крупнейшие китайские биржи ввели комиссию за транзакции с биткоином на фоне попыток правительства страны ужесточить контроль за рынком цифровых валют.

Так, биржи BTCC, OkCoin и Huobi на своих сайтах анонсировали, что начнут взимать комиссию, начиная со вчерашнего дня, вторника, 24 января. Комиссия будет составлять 0,2% за каждую транзакцию.

Биржи отметили, что инициатива поможет предотвратить высокую волатильность и снизить манипуляции на рынке виртуальных валют.

До введения комиссии китайские трейдеры могли покупать и продавать большие объемы виртуальной волюты без комиссии, что и стало главной причиной успеха китайских бирж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов.

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По материалам coinspeaker.com