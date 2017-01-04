Китайские инвесторы гонят курс биткоина вверх

Цена биткоина вплотную приблизилась к отметке в 1,100 долларов за BTC

Сегодня, 4 января, курс криптовалюты продолжил рост и на биржах Европы и США вплотную приближается к отметке в 1,100 долларов за BTC, тогда как на китайских биржах показатель уже успел достичь 1,130 долларов за биткоин.

Так, на момент публикации стоимость одного биткоина, согласно coindesk.com, составляет 1,097 долларов за монету,

Биткоин также побил рекорд по рыночной капитализации – сейчас она составляет 17,472 доллара.

Активность китайских инвесторов можно объяснить тем, что начиная с 1 июля 2017 года в Китае вступают в силу новые правила, согласно которым банки и другие финучреждения должны будут отчитываться о всех внутренних и международных переводах, превышающих 50 тыс юаней (около 7,2 тыс долларов), что в четыре раза ниже ранее установленного лимита. О транзакциях частных лиц необходимо будет сообщать в случае, если их сумма будет превышать 10 тыс долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы активно скупают биткоин.

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По материалам forklog.com