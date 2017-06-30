Китайский Alipay начнет работать еще в одной стране Европы

Крупная банковская компания BBVA подписала соглашение с Ant Financial о запуске мобильной платежной платформы Alipay в Испании

Теперь китайские туристы, которых ежегодно приезжает в Испанию около 400 тыс, смогут оплачивать свои покупки в испанских магазинах при помощи крупнейшего в мире мобильного кошелька Alipay. Банковская группа BBVA станет первым испанским финучреждением, сотрудничающим с Alipay.

В 2016 году среднестатистический китайский турист тратил в Испании около 2 тыс евро. В 2017 году, по оптимистичным прогнозам, из Китая приедет почти полмиллиона туристов, которые оставят в стране примерно 1 млрд евро.

BBVA интегрирует Alipay в качестве способа оплаты в свое приложение Smartpay. Smartpay работает с любыми магазинами и функционирует через приложение, установленное на телефоне магазина. Торговы точки, уже использующие сервис, смогут просто обновить приложение Smartpay, чтобы получить возможность принимать платежи с помощью Alipay.

Банковская группа также работает с крупными испанскими сетевыми магазинами, чтобы подготовить их к принятию платежей с Alipay как можно скорее. Кроме того, разрабатывается решение для интеграции Alipay в системы кассовых аппаратов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alipay начинает работать с местными валютами. Мобильное платежное приложение китайской компании Alibaba теперь будет предлагать варианты оплаты не только в юанях.

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