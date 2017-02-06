Клиенты еще одного банка смогут снимать наличку в ATM с помощью сканирования глаз

Сервис работает на основе платформы Eyeprint ID от EyeVerify

Клиенты турецкого банка Yapi Kredi получили возможность регистрироваться в мобильное банковское приложение и снимать деньги в банкоматах с помощью сканирования глаз. Сервис работает на основе платформы Eyeprint ID от EyeVerify.

Сервис функционирует следующим образом: находясь возле банкомата, пользователю необходимо зайти в мобильное банковское приложение с помощью Eyeprint ID и просканировать QR-код в банкомате; затем — задать нужную сумму для снятия наличных в мобильном приложении, после чего банкомат сразу выдаст пользователю купюры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиенты индийского банка смогут открывать счета при помощи скана глаз.

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По материалам nfcworld.com