Количество биометрических смартфонов удвоится за год

Количество моделей смартфонов, оснащенных технологией биометрии, растет с каждым годом
Количество моделей смартфонов, оснащенных биометрической технологией выросло более, чем вдвое за прошлый год , согласно данным Acuity Market Intelligence. 87 продавцов мобильных телефонов представили 346 моделей биометрических смартфонов. Таким образом, с 2013 года их количество выросло до 549. В прошлом году таких моделей насчитывалось 200, согласно Acuity.
Сейчас в пользовании находятся более одного миллиарда биометрических смартфонов, что составляет 40% всего глобального рынка мобильных телефонов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, сможет ли биометрия сделать мир безопаснее в 2017 году.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Безопасность биометрических смартфонов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Характеристики iPhone 8: биометрический сканер и гибкий дисплей
По материалам nfcworld.com