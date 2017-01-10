Количество биометрических смартфонов удвоится за год

10.01.2017 16:48

Количество моделей смартфонов, оснащенных технологией биометрии, растет с каждым годом

Биометрические смартфоны

Количество биометрических смартфонов удвоится за год. Фото: starlinkindia.com

Количество моделей смартфонов, оснащенных биометрической технологией выросло более, чем вдвое за прошлый год , согласно данным Acuity Market Intelligence. 87 продавцов мобильных телефонов представили 346 моделей биометрических смартфонов. Таким образом, с 2013 года их количество выросло до 549. В прошлом году таких моделей насчитывалось 200, согласно Acuity.

Сейчас в пользовании находятся более одного миллиарда биометрических смартфонов, что составляет 40% всего глобального рынка мобильных телефонов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, сможет ли биометрия сделать мир безопаснее в 2017 году.

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По материалам nfcworld.com

Рубрики: МирНовостиТехнологии

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