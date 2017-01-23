Команда снова вместе: экс-руководство ПриватБанка создает IT-компанию

23.01.2017 11:46

Компания будет предоставлять IT-услуги украинским и зарубежным банкам

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Бывшее руководство ПриватБанка создает IT-компанию в Украине. Фото: dahliamatic.pl

Экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский сообщил на своей странице в Facebook о том, что он вместе с несколькими экс-коллегами из банка решили основать ИТ-компанию, которая будет заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам.

В частности, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

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Как сообщает Олег Гороховский, компания будет носить название Fintech Band. Известно, что к экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка присоединятся Дмитрий Дубилет, бывший директор IT-департамента банка, и Михаил Рогальский, который возглавлял в банке направление «Платежи и переводы».

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Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Таким образом, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций ПАО «Приватбанк».

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Рубрики: БанкиНовостиПриватБанкТехнологииУкраина

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