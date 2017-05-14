Компания Mastercard ускорит платежи с помощью собственной технологии

Технология Mastercard будет способствовать более активному внедрению технологии EMV

Компания Mastercard анонсировала сотрудничество с провайдерами платежных услуг с целью ускорения процесса оплаты с помощью собственной технологии M/Chip Fast.

M/Chip Fast приоритезирует те фазы транзакции, которые отвечают за безопасность операции, чтобы ускорить платежи с участием чиповых карт.

Компания Verifone намерена внедрить технологию M/Chip Fast в свои продукты, которые она реализует на территории США. Продукцию Verifone используют 200 крупнейших ритейлеров в США. Такое покрытие будет способствовать более активному внедрению технологии EMV.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard тестирует карту со встроенным сканером отпечатка пальца. Карта позволяет потребителям совершать платежи во всех POS-терминалах, поддерживающих EMV-чипы, которые используются в новой карте. Держатель карты сможет подтвердить транзакцию, приложив палец к встроенному сканеру. Mastercard будет проводить тестирования своей новой разработки еще на протяжении нескольких месяцев в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полномасштабный запуск состоится в текущем году.

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По материалам thepaypers.com