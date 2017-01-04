Компьютерные вирусы будущего: какими они будут?

Вирусы-вымогатели начнут передаваться от компьютера к компьютеру



В последнее время вирусы-вымогатели стали более разнообразными, но у всех них одна и та же цель – заблокировать систему жертвы и требовать выкуп за разблокировку. На данном этапе вирусы недостаточно развиты, чтобы передаваться от одного компьютера к другому по Сети, но, по словам, Кори Начрайнера (Corey Nachreiner), главного технического директора компании WatchGuard Technologies, такая перспектива уже не за горами.

«После заражения одной жертвы они неустанно будут копировать себя на каждый компьютер в вашей локальной сети, к которому смогут получить доступ. Хотите вы представлять такой ход событий или нет, я гарантирую, что киберпреступники уже думают об этом», утверждает эксперт.

Нир Полак (Nir Polak), сооснователь и генеральный директор аналитической компании Exabeam, придерживается того же мнения: «Они зашифровывают ваши файлы, пока вы не заплатите, и, что ещё хуже, они оставляют за собой подарки, чтобы убедиться, что их причиняющее неудобства дело будет жить дальше».

Подобный «вирус будущего» уже был зафиксирован компанией Microsoft а мае прошлого года: вирус ZCryptor проникает в компьютер жертвы, блокирует его системы и копирует ряд файлов на съемные устройства, таким образом, распространяясь на другие компьютеры.

Тем временем, активность вирусов-вымогателей продолжает расти:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банкоматы начали заражать вирусами-шпионами.

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По материалам 3dnews.ru