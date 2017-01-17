Конкурент для R3: европейские банки создали новый блокчейн-консорциум

Новая блокчейн-платформа упростит внутреннюю и трансграничную коммерцию для компаний малого и среднего бизнеса в Европе

Семь крупных банков объедились для создания новой блокчейн-платформы под названием Digital Trade Chain (DTC), которая нацелена на упрощение внутренней и трансграничной коммерции для малого и среднего бизнеса в Европе.

Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale и UniCredit подписали соответствующий Меморандум взаимопонимания в Брюсселе.

DTC, которая получила премию Efma Accenture Innovation Award за лучший новый продукт или сервис 2016 года, обеспечит беспрепятственную связь между всеми сторонами торговой операции — покупателем, банком покупателя, продавцом, банком продавца и транспортировщиком — онлайн или через мобильные устройства.

Новый продукт будет полезным для компаний малого и среднего бизнеса, которые хотят улучшить показатели в том, что касается управления, отслеживания и безопасности внутренних и международных торговых транзакций.

Изначально, DTC будет ориентирована на семь европейских рынков: Бельгия и Люксембург (KBC), Франция (Natixis, Société Générale), Германия (Deutsche Bank, UniCredit), Италия (UniCredit), Нидерланды (Rabobank) и Великобритания (HSBC). Затем, по мере накопления критичной массы, будет расширяться и на другие рынки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее собщалось о том, что к 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов.

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По материалам ibtimes.co.uk