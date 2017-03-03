Кошелек Samsung Pay запустят еще в одной стране

Samsung Pay запустится в Индии

Samsung анонсировал запуск мобильного кошелька в Индии. Владельцы последних моделей смартфонов этого бренда — Galaxy Note 5, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy A7 (2016) или Galaxy A5 (2016) – могут присоединиться к раннему тестированию сервиса.

Для этого клиенты должны получить дебетовую или кредитную карту American Express в одном из банков-партнеров: Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank и Standard Chartered Bank.

Также кошелек Samsung Pay будет обслуживать клиентов самого популярного в Индии мобильного бумажника Paytm.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Чтобы расплатиться смартфоном Samsung в торговой точке, нужно выбрать карту в приложении и поднести смартфон к терминалу и совершить оплату. В зависимости от модели POS, оплата будет проведена через бесконтактную технологию NFC или магнитную – MST.

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