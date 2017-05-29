close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Курс биткоина резко обвалился после стремительного роста

29.05.2017 10:42

Криптовалюта стала дешевле на 600 долларов

Курс биткоина упал

Курс биткоина резко обвалился после стремительного роста. Фото: kiplinger.com

В пятницу курс биткоина обвалился на 600 долларов — с 2,5 тыс долларов до 1,9 тыс долларов за монету. В субботу после обеда цена биткоина стабилизировалась на уровне 2,1 тыс долларов за 1BTC.

Падение курса криптовалюты последовало за беспрецедентным ростом в течение всей прошлой недели — цена биткоина выросла с 2 тыс до 2,8 тыс долларов. Многие эксперты предполагали, что курс достигнет 3 тыс долларов за монету.

Другие — наоборот предостерегали против резкого падения, как это было в 2013 году. Курс биткоина уже неоднократно взлетал перед очередным резким обвалом. После таких скачков курс обычно фиксируется на более высокой отметке.

Согласно Coindesk.com, на момент публикации курс биткоина достигал 2,223.26   долларов за монету.

За несколько дней капитализация биткоина снизилась с 45 млрд долларов до 31 млрд долларов.

Фото: coindesk.com

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр» (ул. Екатерининская, 27/1).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Северная Корея крадет биткоины у других стран

По материалам bitcoinist.com

Рубрики: BitcoinНовости

Материалы по теме