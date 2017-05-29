Курс биткоина резко обвалился после стремительного роста

Криптовалюта стала дешевле на 600 долларов

В пятницу курс биткоина обвалился на 600 долларов — с 2,5 тыс долларов до 1,9 тыс долларов за монету. В субботу после обеда цена биткоина стабилизировалась на уровне 2,1 тыс долларов за 1BTC.

Падение курса криптовалюты последовало за беспрецедентным ростом в течение всей прошлой недели — цена биткоина выросла с 2 тыс до 2,8 тыс долларов. Многие эксперты предполагали, что курс достигнет 3 тыс долларов за монету.

Другие — наоборот предостерегали против резкого падения, как это было в 2013 году. Курс биткоина уже неоднократно взлетал перед очередным резким обвалом. После таких скачков курс обычно фиксируется на более высокой отметке.

Согласно Coindesk.com, на момент публикации курс биткоина достигал 2,223.26 долларов за монету.

За несколько дней капитализация биткоина снизилась с 45 млрд долларов до 31 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр» (ул. Екатерининская, 27/1).

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По материалам bitcoinist.com