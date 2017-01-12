Курс биткоина снова упал после резкого взлета

Цена криптовалюты достигла минимума за последний месяц

Цена биткоина упала до минимума с начала декабря — до 752,11 долларов за 1 BTC, что на 0,05 доллара ниже, чем 2 декабря прошлого года, согласно данным CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI). Цена обвалилась на 42% по сравнению с максимумом, который был зафиксирован 5 января 2017 года — 1,153.02 доллара за монету.

На момент публикации цена криптовалюты составляла 750,77 долларов за 1 BTC.

Эксперты утверждают, что причиной такого развития событий на рынке криптовалют является регуляторная политика китайского правительства в этой сфере — на днях представители Центробанка страны провели встречу с представителями китайских биткоин-бирж с целью установления более тщательного контроля в этой сфере.

«На рынке образовалась паника из-за новостей из Китая. Многие люди начнут продавать биткоины, если цена продолжит падать. Это, в свою очередь, станет дополнительной нагрузкой на рынок криптовалют» прокомментировал Петар Зивковси, COO битокин-платформы Whaleclub.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft добавит поддержку формата биткоина в Excel.

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По материалам coindesk.com