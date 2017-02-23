Курс биткоина впритык приблизился к абсолютному рекорду

Биткоину осталось совсем немного до ценового рекорда, который был достигнут в ноябре 2013 года

Курс криптовалюты биткоин максимально приблизился к абсолютному рекорду, который был достигнут в 2013 году.

На момент публикации курс криптовалюты находился на уровне 1,136 долларов за 1 BTC, согласно Bitcoin Price Index. Так, биткоину не хватает всего 30 долларов для достижения абсолютного максимума в 1,165 долларов за 1 BTC, который был достигнут 30 ноября 2013 года, после чего курс резко обвалился на фоне проблем на криптовалютной бирже MtGox.

Следует отметить, что с начала текущего года курс биткоина отличается относительной стабильностью — курс держится выше 1 тыс долларов за монету уже больше недели.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин признан официальным платежным средством в Японии.

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По материалам coindesk.com