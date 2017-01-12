Курс на самообслуживание: рынок банковских киосков ожидает бум

Темп роста рынка составит около 25% в год

По данным исследования «Bank Kiosk Market by Type, Offering, Distribution, & Geographic Analysis — Forecast to 2022», рынок банковских киосков самообслуживания оценивался в $170,2 млн в 2015 году. А уже через пять лет, к 2022 году, его объем может достичь $826,7 млн, при среднегодовых темпах роста в 24,58%. В количественном выражении число поставок банковских киосков в 2015 году составило 11 336 устройств и, как ожидается, достигнет 60 071 устройств к 2022 году.

Ключевыми факторами, которые стимулируют стремительный рост рынка банковских киосков, являются повышение удовлетворенности клиентов от обслуживания с помощью интерактивных киосков и сокращение эксплуатационных расходов.

Как сообщают эксперты, наибольшую долю рынка будут иметь аппаратные компоненты, за ними следуют услуги. Именно различные аппаратные компоненты банковских киосков обеспечивают клиентам легкость совершения банковских операций. К этим компонентам относятся считыватели карт, карточные диспенсеры, принтеры, сенсорные экраны, клавиатуры, считыватели штрих-кодов и сканеры.

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По материалам Kiosksoft