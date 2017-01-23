Курс на Восток: Samsung Pay заработал еще в одной стране

Южнокорейский производитель электроники запустил сервис мобильных платежей в Малайзии. Банком-партнером в этой стране стал Maybank, одно из самых крупных финучреждений Юго-Восточной Азии.

Жители Малайзии теперь смогут расплачиваться смартфонами Samsung на кассах магазинов. Сервис работает как с бесконтактными терминалами, так и с картридерами, предназначенными только для считывания магнитной ленты.

Мобильные платежи поддерживают такие смартфоны: Samsung Galaxy S7 и S7 edge, S6 edge+, Note5, Galaxy A5 (2017 и 2016) и A7 (2017 и 2016).

Запуску сервиса в Малайзии предшествовал период тестирования. За активное участие в тестовых покупках можно было получить вознаграждение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Слухи о планах по запуску в Украине сервиса Samsung Pay появились еще весной прошлого года. Тогда компания Samsung разместила на рекрутинговом портале вакансию специалиста, который займется запуском платежной системы в нашей стране. Но презентация мобильного кошелька на отечественном рынке пока так и не состоялась.

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